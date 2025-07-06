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Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
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17:35 06.07.2025 (обновлено: 17:46 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/rospotrebnadzor-2027515633.html
Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов
Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов
Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:35:00+03:00
2025-07-06T17:46:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. Специалисты службы готовы ответить на вопросы потребителей по данной теме, например, о том можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от перевозчика", - рассказали в ведомстве. Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43. В Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Также пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса, например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы и поезда. "К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса", - пояснили в ведомстве. Пассажир при задержке рейса имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. "Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - добавили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ. Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг. "А именно: хранение багажа; предоставление комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет; после двух часов ожидания: прохладительные напитки, два бесплатных звонка или два email-сообщения; после четырех часов ожидания отправления рейса: горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые шесть часов днём / восемь часов ночью; после восьми часов днём или шести часов ночью: гостиница + трансфер "аэропорт-отель-аэропорт", - уточнили в ведомстве. За консультацией, а также помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, потребители могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по региону.
https://ria.ru/20250705/aeroflot-2027409738.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор запустил горячую линию для пассажиров задержанных рейсов

Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам потребителей при задержке рейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл горячую линию по правам потребителей при задержке, отмене и переносе рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. Специалисты службы готовы ответить на вопросы потребителей по данной теме, например, о том можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от перевозчика", - рассказали в ведомстве.
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Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.
Также пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса, например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы и поезда.
"К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса", - пояснили в ведомстве.
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Пассажир при задержке рейса имеет право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения.
"Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - добавили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ. Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг.
"А именно: хранение багажа; предоставление комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми до семи лет; после двух часов ожидания: прохладительные напитки, два бесплатных звонка или два email-сообщения; после четырех часов ожидания отправления рейса: горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые шесть часов днём / восемь часов ночью; после восьми часов днём или шести часов ночью: гостиница + трансфер "аэропорт-отель-аэропорт", - уточнили в ведомстве.
За консультацией, а также помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, потребители могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по региону.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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