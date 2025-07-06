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Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025
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12:29 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/razgovor-2027477207.html
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона
Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, рассказал... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:29:00+03:00
2025-07-06T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. "Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон, в мире
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона

Песков: разговор Путина и Макрона был достаточно содержательным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным, в нем присутствовали разные интонации, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
"Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона
Вчера, 12:21
 
РоссияФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль МакронВ мире
 
 
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