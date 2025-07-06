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В Тверской области сбили беспилотник ВСУ
В Тверской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
В Тверской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО сбила БПЛА в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:07:00+03:00
2025-07-06T22:07:00+03:00
2025-07-06T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
игорь руденя
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "(Губернатор Тверской области) Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.
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игорь руденя, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Тверская область
В Тверской области сбили беспилотник ВСУ
ПВО сбила украинский БПЛА над Тверской областью, никто не пострадал