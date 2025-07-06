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В Тверской области сбили беспилотник ВСУ

В Тверской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

В Тверской области сбили беспилотник ВСУ

ПВО сбила БПЛА в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:07:00+03:00

2025-07-06T22:07:00+03:00

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специальная военная операция на украине

игорь руденя

россия

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вооруженные силы рф

тверская область

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ПВО сбила БПЛА в Бологовском округе Тверской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "(Губернатор Тверской области) Игорь Руденя сообщил: в Бологовском округе Тверской области силами ПВО министерства обороны РФ сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Продолжается дальнейший мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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игорь руденя, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, тверская область