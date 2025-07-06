https://ria.ru/20250706/pvo-2027541169.html
Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025
Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили 48 украинских беспилотников, в том числе шесть летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:49:00+03:00
2025-07-06T20:49:00+03:00
2025-07-06T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 48 украинских беспилотников, в том числе шесть летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июля т.г. в период с 14.20 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 13 из них были сбиты над Калужской областью, 10 - над Брянской областью, девять - над территорией Московского региона. В том числе уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, отметили в МО РФ.Также по шесть аппаратов были нейтрализованы над Белгородской и Смоленской областями, два - над Ленинградской областью, по одному - над Курской и Новгородской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 48 украинских БПЛА над российскими регионами