https://ria.ru/20250706/pvo-2027541169.html

Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.07.2025

Над российскими регионами сбили 48 беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО сбили 48 украинских беспилотников, в том числе шесть летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:49:00+03:00

2025-07-06T20:49:00+03:00

2025-07-06T21:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 48 украинских беспилотников, в том числе шесть летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июля т.г. в период с 14.20 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 13 из них были сбиты над Калужской областью, 10 - над Брянской областью, девять - над территорией Московского региона. В том числе уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, отметили в МО РФ.Также по шесть аппаратов были нейтрализованы над Белгородской и Смоленской областями, два - над Ленинградской областью, по одному - над Курской и Новгородской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)