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Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 06.07.2025 (обновлено: 14:37 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pvo-2027487011.html
Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 06.07.2025
Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:33:00+03:00
2025-07-06T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 21 беспилотник был сбит над Брянской областью, семь над Орловской, шесть над Тульской. Также по два аппарата уничтожены над Белгородской и Курской областями, один БПЛА над Калужской областью.
https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html
россия
курская область
брянская область
калужская область
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россия, курская область, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили 39 украинских дронов над территорией РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 беспилотник был сбит над Брянской областью, семь над Орловской, шесть над Тульской. Также по два аппарата уничтожены над Белгородской и Курской областями, один БПЛА над Калужской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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