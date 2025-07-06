https://ria.ru/20250706/pvo-2027487011.html

Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 06.07.2025

Силы ПВО сбили 39 беспилотников над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:33:00+03:00

2025-07-06T14:33:00+03:00

2025-07-06T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Шестого июля т.г. в период с 08.30 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 21 беспилотник был сбит над Брянской областью, семь над Орловской, шесть над Тульской. Также по два аппарата уничтожены над Белгородской и Курской областями, один БПЛА над Калужской областью.

https://ria.ru/20250706/pvo-2027477053.html

россия

курская область

брянская область

калужская область

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россия, курская область, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф)