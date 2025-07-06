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В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник
В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025
В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский БПЛА нейтрализован в Смоленской области, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T07:25:00+03:00
2025-07-06T07:25:00+03:00
2025-07-06T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА нейтрализован в Смоленской области, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Погибших и пострадавших нет, идет работа оперативных служб", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Безопасность
В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Анохин: в Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник