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В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник

В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025

В Смоленской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один украинский БПЛА нейтрализован в Смоленской области, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T07:25:00+03:00

2025-07-06T07:25:00+03:00

2025-07-06T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Еще один украинский БПЛА нейтрализован в Смоленской области, сообщает губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Погибших и пострадавших нет, идет работа оперативных служб", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, безопасность