Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"
Путин подписал гитару на выставке Народного фронта "Все для Победы!"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись на аккустической гитаре на выставке в Национальном центре "Россия", посвящённой итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись на аккустической гитаре на выставке в Национальном центре "Россия", посвящённой итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве.
Кадр с гитарой, которую подписал президент РФ, опубликован на сайте Кремля.
"Директору - Николаю, с уважением В. Путин", - оставил Путин подпись на гитаре.
Президент РФ в воскресенье принял участие в форуме Народного фронта "Все для Победы!" и осмотрел выставку на площадке мероприятия.