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Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
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19:21 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/putin-2027530708.html
Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"
Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025
Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"
Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T19:21:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве. Кадр с гитарой, которую подписал президент РФ, опубликован на сайте Кремля. "Директору - Николаю, с уважением В. Путин", - оставил Путин подпись на гитаре. Президент РФ в воскресенье принял участие в форуме Народного фронта "Все для Победы!" и осмотрел выставку на площадке мероприятия.
https://ria.ru/20250706/putin-2027506806.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"

Путин подписал гитару на выставке Народного фронта "Все для Победы!"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись на аккустической гитаре на выставке в Национальном центре "Россия", посвящённой итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись на аккустической гитаре на выставке в Национальном центре Россия, посвящённой итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом Всё для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись на аккустической гитаре на выставке в Национальном центре "Россия", посвящённой итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!"
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве.
Кадр с гитарой, которую подписал президент РФ, опубликован на сайте Кремля.
"Директору - Николаю, с уважением В. Путин", - оставил Путин подпись на гитаре.
Президент РФ в воскресенье принял участие в форуме Народного фронта "Все для Победы!" и осмотрел выставку на площадке мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Национальном центре Россия, посвящённую итогам трёхлетней работы Народного фронта под девизом Всё для Победы! - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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