https://ria.ru/20250706/putin-2027530708.html

Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"

Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!" - РИА Новости, 06.07.2025

Путин подписал гитару на выставке "Все для Победы!"

Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:21:00+03:00

2025-07-06T19:21:00+03:00

2025-07-06T19:21:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расписался на гитаре в ходе осмотра выставки Народного фронта "Все для Победы!" в Москве. Кадр с гитарой, которую подписал президент РФ, опубликован на сайте Кремля. "Директору - Николаю, с уважением В. Путин", - оставил Путин подпись на гитаре. Президент РФ в воскресенье принял участие в форуме Народного фронта "Все для Победы!" и осмотрел выставку на площадке мероприятия.

https://ria.ru/20250706/putin-2027506806.html

россия

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2025

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россия, владимир путин