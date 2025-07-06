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Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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18:11 06.07.2025 (обновлено: 19:46 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027521278.html
Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС
Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС
Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:11:00+03:00
2025-07-06T19:46:00+03:00
в мире
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
владимир путин
сергей лавров
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии по видеосвязи. "Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250706/briks-2027519382.html
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рио-де-жанейро (город)
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС
Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин: итоговая декларация саммита БРИКС создает задел для совместной работы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии по видеосвязи.
"Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества", - сказал Путин.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС
Вчера, 18:04
 
В миреРоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКС
 
 
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