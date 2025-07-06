https://ria.ru/20250706/putin-2027521278.html

Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:11:00+03:00

2025-07-06T18:11:00+03:00

2025-07-06T19:46:00+03:00

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рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Подготовленная итоговая декларация саммита БРИКС создает хороший задел для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии по видеосвязи. "Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250706/briks-2027519382.html

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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, владимир путин, сергей лавров, брикс