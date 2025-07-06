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Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 06.07.2025 (обновлено: 16:34 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027508939.html
Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе
Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе - РИА Новости, 06.07.2025
Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что именем заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России генерала-майора Михаила... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:33:00+03:00
2025-07-06T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
курская область
михаил гудков
владимир путин
олег кожемяко
нахимовское военно-морское училище
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что именем заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России генерала-майора Михаила Гудкова будут названы филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе и школа в ДНР. "В его честь (в честь Героя России Михаила Гудкова - ред.) будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!". В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
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россия, мариуполь, курская область, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко, нахимовское военно-морское училище
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Курская область, Михаил Гудков, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Нахимовское военно-морское училище
Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе

Путин: именем Гудкова назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе и школу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что именем заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России генерала-майора Михаила Гудкова будут названы филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе и школа в ДНР.
"В его честь (в честь Героя России Михаила Гудкова - ред.) будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства в ходе форума "Всё для Победы!".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольКурская областьМихаил ГудковВладимир ПутинОлег КожемякоНахимовское военно-морское училище
 
 
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