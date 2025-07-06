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Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества - РИА Новости, 06.07.2025
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15:55 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/putin-2027499187.html
Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества
Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества - РИА Новости, 06.07.2025
Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества
"Народный фронт" стал эффективным институтом гражданского общества, солидарности и консолидации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:55:00+03:00
2025-07-06T15:55:00+03:00
общество
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Народный фронт" стал эффективным институтом гражданского общества, солидарности и консолидации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повторю, ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля", - сказал Путин в ходе форума "Всё для Победы".
https://ria.ru/20250706/putin-2027496890.html
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общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества

Путин: ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Народный фронт" стал эффективным институтом гражданского общества, солидарности и консолидации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Повторю, ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля", - сказал Путин в ходе форума "Всё для Победы".
Выступление Путина на форуме Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Все для Победы!" Путин поблагодарил волонтеров за помощь фронту
Вчера, 15:43
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбщероссийский народный фронт
 
 
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