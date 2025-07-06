https://ria.ru/20250706/putin-2027499187.html

Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества

Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества - РИА Новости, 06.07.2025

Путин назвал ОНФ эффективным институтом гражданского общества

"Народный фронт" стал эффективным институтом гражданского общества, солидарности и консолидации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:55:00+03:00

2025-07-06T15:55:00+03:00

2025-07-06T15:55:00+03:00

общество

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Народный фронт" стал эффективным институтом гражданского общества, солидарности и консолидации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повторю, ОНФ стал эффективным институтом гражданского общества, гражданской солидарности, консолидации, общественного участия и контроля", - сказал Путин в ходе форума "Всё для Победы".

https://ria.ru/20250706/putin-2027496890.html

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общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт