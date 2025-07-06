https://ria.ru/20250706/putin-2027498521.html
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:51:00+03:00
2025-07-06T15:51:00+03:00
2025-07-06T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. "Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей", - отметил президент в ходе своего выступления на форуме " Всё для Победы", говоря о погибшем Гудкове. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027496334.html
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россия, курская область, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Михаил Гудков, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей Гудкова