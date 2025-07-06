https://ria.ru/20250706/putin-2027498521.html

Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025

Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:51:00+03:00

2025-07-06T15:51:00+03:00

2025-07-06T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

михаил гудков

владимир путин

олег кожемяко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. "Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей", - отметил президент в ходе своего выступления на форуме " Всё для Победы", говоря о погибшем Гудкове. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".

https://ria.ru/20250706/gudkov-2027496334.html

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россия, курская область, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко