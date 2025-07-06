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Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 06.07.2025 (обновлено: 16:50 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027498521.html
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова - РИА Новости, 06.07.2025
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:51:00+03:00
2025-07-06T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
михаил гудков
владимир путин
олег кожемяко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России, генерал-майора Михаила Гудкова. "Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей", - отметил президент в ходе своего выступления на форуме " Всё для Победы", говоря о погибшем Гудкове. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027496334.html
россия
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россия, курская область, михаил гудков, владимир путин, олег кожемяко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Михаил Гудков, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Путин пообещал поддержать семью погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей Гудкова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве. 6 июля 2025
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать семью и боевых товарищей погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ России, героя России, генерал-майора Михаила Гудкова.
"Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей", - отметил президент в ходе своего выступления на форуме " Всё для Победы", говоря о погибшем Гудкове.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Стихийный мемориал в память о погибшем заместителе главкома ВМФ РФ Михаиле Гудкове - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил долг перед Россией, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМихаил ГудковВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
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