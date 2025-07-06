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Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 06.07.2025 (обновлено: 17:05 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/putin-2027496698.html
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин
Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:42:00+03:00
2025-07-06T17:05:00+03:00
россия
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Дорогие друзья! "Всё для Победы" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся", - сказал глава государства на форуме "Всё для Победы!".
https://ria.ru/20250706/putin-2027499500.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин

Путин: Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве. 6 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Всё для Победы!" в Москве. 6 июля 2025
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дорогие друзья! "Всё для Победы" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся", - сказал глава государства на форуме "Всё для Победы!".
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин прокомментировал политику Запада в отношении России
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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