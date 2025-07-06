https://ria.ru/20250706/putin-2027496698.html

Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин

Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025

Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин

Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:42:00+03:00

2025-07-06T15:42:00+03:00

2025-07-06T17:05:00+03:00

россия

общество

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Дорогие друзья! "Всё для Победы" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся", - сказал глава государства на форуме "Всё для Победы!".

https://ria.ru/20250706/putin-2027499500.html

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2025

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россия, общество, владимир путин