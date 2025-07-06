https://ria.ru/20250706/putin-2027496698.html
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин
Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:42:00+03:00
2025-07-06T15:42:00+03:00
2025-07-06T17:05:00+03:00
россия
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027498695_85:415:2988:2048_1920x0_80_0_0_b3c073c274bd9d4e44056eece314ea49.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия добьется свободы и справедливости, права самостоятельно определять свой путь развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Дорогие друзья! "Всё для Победы" - известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся", - сказал глава государства на форуме "Всё для Победы!".
https://ria.ru/20250706/putin-2027499500.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027498695_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_0fb844298b9a065808957a7c63df3483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Россия добьется свободы и справедливости, заявил Путин
Путин: Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития