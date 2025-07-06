https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027555009.html

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен - РИА Новости, 07.07.2025

Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен

В терминал аэропорта "Пулково" временно пускают только по билетам, сообщил аэропорт. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-06T23:54:00+03:00

2025-07-06T23:54:00+03:00

2025-07-07T00:39:00+03:00

пулково (аэропорт)

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В терминал аэропорта "Пулково" временно пускают только по билетам, сообщил аэропорт. "Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам", — говорится в Telegram-канале воздушной гавани. При этом подчеркивается, что работа мобильного интернета там пока также ограничена.

https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027552273.html

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2025

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пулково (аэропорт), россия, происшествия