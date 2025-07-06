https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027555009.html
Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен
Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен - РИА Новости, 07.07.2025
Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен
В терминал аэропорта "Пулково" временно пускают только по билетам, сообщил аэропорт. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-06T23:54:00+03:00
2025-07-06T23:54:00+03:00
2025-07-07T00:39:00+03:00
пулково (аэропорт)
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В терминал аэропорта "Пулково" временно пускают только по билетам, сообщил аэропорт. "Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам", — говорится в Telegram-канале воздушной гавани. При этом подчеркивается, что работа мобильного интернета там пока также ограничена.
https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027552273.html
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пулково (аэропорт), россия, происшествия
Пулково (аэропорт), Россия, Происшествия
Проход в терминал аэропорта Пулково временно ограничен
Проход в терминал аэропорта Пулково будет осуществляться только по билетам