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Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
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22:35 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027549956.html
Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов
Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов - РИА Новости, 06.07.2025
Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов
Пять рейсов было отправлено из петербургского аэропорта "Пулково" в период кратковременного открытия воздушного пространства, сообщил аэропорт. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:35:00+03:00
2025-07-06T22:35:00+03:00
стамбул
хабаровск
чебоксары
пулково (аэропорт)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Пять рейсов было отправлено из петербургского аэропорта "Пулково" в период кратковременного открытия воздушного пространства, сообщил аэропорт. "В период кратковременного открытия воздушного пространства благодаря совместной работе служб аэропорта и авиакомпаний удалось отправить пять рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. В частности, были отправлены рейсы в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html
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стамбул, хабаровск, чебоксары, пулково (аэропорт), происшествия
Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Пулково (аэропорт), Происшествия
Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов

Пять рейсов было отправлено из Пулково в период кратковременного открытия

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Пять рейсов было отправлено из петербургского аэропорта "Пулково" в период кратковременного открытия воздушного пространства, сообщил аэропорт.
"В период кратковременного открытия воздушного пространства благодаря совместной работе служб аэропорта и авиакомпаний удалось отправить пять рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В частности, были отправлены рейсы в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В аэропорту Пулково отменили 90 рейсов
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СтамбулХабаровскЧебоксарыПулково (аэропорт)Происшествия
 
 
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