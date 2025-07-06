https://ria.ru/20250706/pulkovo-2027549956.html

Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов

Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов - РИА Новости, 06.07.2025

Из аэропорта Пулково вылетели пять рейсов

Пять рейсов было отправлено из петербургского аэропорта "Пулково" в период кратковременного открытия воздушного пространства, сообщил аэропорт. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:35:00+03:00

2025-07-06T22:35:00+03:00

2025-07-06T22:35:00+03:00

стамбул

хабаровск

чебоксары

пулково (аэропорт)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Пять рейсов было отправлено из петербургского аэропорта "Пулково" в период кратковременного открытия воздушного пространства, сообщил аэропорт. "В период кратковременного открытия воздушного пространства благодаря совместной работе служб аэропорта и авиакомпаний удалось отправить пять рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. В частности, были отправлены рейсы в Стамбул, Хабаровск, Чебоксары, Калининград, Новосибирск.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html

стамбул

хабаровск

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, хабаровск, чебоксары, пулково (аэропорт), происшествия