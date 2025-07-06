https://ria.ru/20250706/pulkovo--2027512863.html
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 06.07.2025
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:03:00+03:00
2025-07-06T17:03:00+03:00
2025-07-06T17:07:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
безопасность
артем кореняко
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность, артем кореняко, санкт-петербург
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Безопасность, Артем Кореняко, Санкт-Петербург
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов