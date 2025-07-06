https://ria.ru/20250706/pulkovo--2027512863.html

В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 06.07.2025

В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:03:00+03:00

2025-07-06T17:03:00+03:00

2025-07-06T17:07:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

безопасность

артем кореняко

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность, артем кореняко, санкт-петербург