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Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться - РИА Новости, 06.07.2025
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09:56 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pozhar-2027463239.html
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться - РИА Новости, 06.07.2025
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Ухте понимали, что посетители не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, с которыми... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:56:00+03:00
2025-07-06T09:56:00+03:00
республика коми
ухта
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Ухте понимали, что посетители не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Трагедия произошла 11 июля 2005 года в Коми. Погибли 25 человек, десять пострадали. Суд приговорил фигурантов дела Антона Коростелева и Алексея Пулялина к пожизненному лишению свободы.В документах указано, что злоумышленники использовали около десяти литров легковоспламеняющейся жидкости, чтобы поджечь территорию возле центральной лестницы в ТЦ. Она была основным путем эвакуации."Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход, &lt;...&gt; и отнеслись к этому безразлично", — говорится в материалах дела.Также Коростелев и Пулялин понимали, что их действия повлекут смерть и нанесение увечий посетителям торгового центра.В документах говорится, что фигуранты совершили преступление с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.
https://ria.ru/20250706/podzhog-2027458647.html
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республика коми, ухта, происшествия, россия
Республика Коми, Ухта, Происшествия, Россия
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться

Поджигатели ТЦ в Коми знали, что люди не выберутся из огня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Осужденные за поджог ТЦ "Пассаж" в Ухте понимали, что посетители не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Трагедия произошла 11 июля 2005 года в Коми. Погибли 25 человек, десять пострадали. Суд приговорил фигурантов дела Антона Коростелева и Алексея Пулялина к пожизненному лишению свободы.
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В документах указано, что злоумышленники использовали около десяти литров легковоспламеняющейся жидкости, чтобы поджечь территорию возле центральной лестницы в ТЦ. Она была основным путем эвакуации.
«
"Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход, <...> и отнеслись к этому безразлично", — говорится в материалах дела.
Также Коростелев и Пулялин понимали, что их действия повлекут смерть и нанесение увечий посетителям торгового центра.
В документах говорится, что фигуранты совершили преступление с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.
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