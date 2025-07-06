https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться - РИА Новости, 06.07.2025
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:10:00+03:00
2025-07-06T04:10:00+03:00
2025-07-06T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Речь идет о трагедии 11 июля 2005 года. Огонь унес жизни двадцати пяти человек, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы."Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично", — говорится в документе.В материалах отмечается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.Кроме того, несмотря на молодость, у Коростелева и Пулялина сформировалось устойчивое антиобщественное поведение.
https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ухта, республика коми, пожар, россия
Происшествия, Ухта, Республика Коми, Пожар, Россия
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели ТЦ в Коми знали, что люди не выберутся, но им было безразлично
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о трагедии 11 июля 2005 года. Огонь унес жизни двадцати пяти человек, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы.
"Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично", — говорится в документе.
В материалах отмечается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.
Кроме того, несмотря на молодость, у Коростелева и Пулялина сформировалось устойчивое антиобщественное поведение.