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Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться - РИА Новости, 06.07.2025
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04:10 06.07.2025 (обновлено: 06:10 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/pozhar-2027444176.html
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться - РИА Новости, 06.07.2025
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:10:00+03:00
2025-07-06T06:10:00+03:00
происшествия
ухта
республика коми
пожар
россия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Речь идет о трагедии 11 июля 2005 года. Огонь унес жизни двадцати пяти человек, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы."Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично", — говорится в документе.В материалах отмечается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.Кроме того, несмотря на молодость, у Коростелева и Пулялина сформировалось устойчивое антиобщественное поведение.
https://ria.ru/20250410/pozhar-2010380402.html
https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html
ухта
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происшествия, ухта, республика коми, пожар, россия
Происшествия, Ухта, Республика Коми, Пожар, Россия
Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться

Поджигатели ТЦ в Коми знали, что люди не выберутся, но им было безразлично

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Поджигатели торгового центра "Пассаж" в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, знали, что люди не смогут выбраться, но отнеслись к этому безразлично, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о трагедии 11 июля 2005 года. Огонь унес жизни двадцати пяти человек, еще десять получили травмы. Задержанных за поджог Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы.
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"Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично", — говорится в документе.
В материалах отмечается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.
Кроме того, несмотря на молодость, у Коростелева и Пулялина сформировалось устойчивое антиобщественное поведение.
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