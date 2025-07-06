Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html
Москвичам рассказали о погоде в июле
Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 06.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в июле
Сильная жара в московском регионе не будет долгой, 13 июля "посвежеет" до плюс 28 градусов, потом температура вернется в климатическую норму, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:24:00+03:00
2025-07-06T10:24:00+03:00
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_2eea1c11de6f54decf563686e52e9f3d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сильная жара в московском регионе не будет долгой, 13 июля "посвежеет" до плюс 28 градусов, потом температура вернется в климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что самыми знойными днями на предстоящей неделе станут 10 и 11 июля, когда днем воздух прогреется до плюс 32 - плюс 35 градусов. "Сильная жара долгой не будет. В выходные скажется влияние циклона с запада, и погода испортится. В субботу местами кратковременный дождь и грозовое положение, плюс 29 - плюс 32 градуса, а в воскресенье, из-за холодного атмосферного фронта, произойдет смена воздушных масс, "камни с неба" - сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы", - рассказал агентству Тишковец.
https://ria.ru/20250703/leto-2026852016.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798217613_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_96def41c17977c9ece95b09cdda3eece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Тишковец: сильная жара в Москве спадёт до 28 градусов после 13 июля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сильная жара в московском регионе не будет долгой, 13 июля "посвежеет" до плюс 28 градусов, потом температура вернется в климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что самыми знойными днями на предстоящей неделе станут 10 и 11 июля, когда днем воздух прогреется до плюс 32 - плюс 35 градусов.
"Сильная жара долгой не будет. В выходные скажется влияние циклона с запада, и погода испортится. В субботу местами кратковременный дождь и грозовое положение, плюс 29 - плюс 32 градуса, а в воскресенье, из-за холодного атмосферного фронта, произойдет смена воздушных масс, "камни с неба" - сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы", - рассказал агентству Тишковец.
Девушка закрывается от воды сумкой во время ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России
3 июля, 03:54
 
ОбществоЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала