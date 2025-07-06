https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

Москвичам рассказали о погоде в июле

Москвичам рассказали о погоде в июле - РИА Новости, 06.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в июле

Сильная жара в московском регионе не будет долгой, 13 июля "посвежеет" до плюс 28 градусов, потом температура вернется в климатическую норму, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:24:00+03:00

2025-07-06T10:24:00+03:00

2025-07-06T10:24:00+03:00

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сильная жара в московском регионе не будет долгой, 13 июля "посвежеет" до плюс 28 градусов, потом температура вернется в климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что самыми знойными днями на предстоящей неделе станут 10 и 11 июля, когда днем воздух прогреется до плюс 32 - плюс 35 градусов. "Сильная жара долгой не будет. В выходные скажется влияние циклона с запада, и погода испортится. В субботу местами кратковременный дождь и грозовое положение, плюс 29 - плюс 32 градуса, а в воскресенье, из-за холодного атмосферного фронта, произойдет смена воздушных масс, "камни с неба" - сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до плюс 25 - плюс 28 градусов. К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы", - рассказал агентству Тишковец.

https://ria.ru/20250703/leto-2026852016.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, евгений тишковец