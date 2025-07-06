https://ria.ru/20250706/pogoda-2027455390.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 06.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:55:00+03:00
2025-07-06T08:55:00+03:00
2025-07-06T08:55:00+03:00
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение воскресенья синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием многоярусной облачности. В Москве и Подмосковье ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19 - плюс 22 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 22