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Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье - РИА Новости, 06.07.2025
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14:02 06.07.2025
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Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье
Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье - РИА Новости, 06.07.2025
Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье
Лев, сбежавший из парка животных в турецкой курортной Анталье и тяжело ранивший человека, обезврежен, сообщило издание Mynet. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:02:00+03:00
2025-07-06T14:02:00+03:00
анталья (провинция)
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Лев, сбежавший из парка животных в турецкой курортной Анталье и тяжело ранивший человека, обезврежен, сообщило издание Mynet. Лев, вырвавшийся из клетки в парке животных в районе Манавгат турецкой курортной Антальи, напал на местного жителя, усилия по поимке животного продолжаются при помощи беспилотников, сообщила ранее газета Hürriyet. "Лев, сбежавший в районе Манавгат, был пойман и обезврежен", - сообщило издание.
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анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
Появились подробности после нападения льва на человека в Анталье

Лев, сбежавший из парка в Анталье, пойман и обезврежен

© Кадр видео из соцсетейЖитель Антальи, на которого напал лев, вырвавшийся из клетки в парке животных
Житель Антальи, на которого напал лев, вырвавшийся из клетки в парке животных - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Житель Антальи, на которого напал лев, вырвавшийся из клетки в парке животных
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Лев, сбежавший из парка животных в турецкой курортной Анталье и тяжело ранивший человека, обезврежен, сообщило издание Mynet.
Лев, вырвавшийся из клетки в парке животных в районе Манавгат турецкой курортной Антальи, напал на местного жителя, усилия по поимке животного продолжаются при помощи беспилотников, сообщила ранее газета Hürriyet.
"Лев, сбежавший в районе Манавгат, был пойман и обезврежен", - сообщило издание.
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы
27 июня, 10:01
 
Анталья (провинция)В мире
 
 
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