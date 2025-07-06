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Российские войска освободили Поддубное в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.07.2025 (обновлено: 12:26 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/poddubnoe--2027475080.html
Российские войска освободили Поддубное в ДНР
Российские войска освободили Поддубное в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Российские войска освободили Поддубное в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:11:00+03:00
2025-07-06T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Поддубное в ДНР

МО: российские войска освободили Поддубное в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Российские военные поразили предприятие ВПК Украины
3 июля, 12:20
Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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