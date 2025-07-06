https://ria.ru/20250706/poddubnoe--2027475080.html

Российские войска освободили Поддубное в ДНР

Российские войска освободили Поддубное в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025

Российские войска освободили Поддубное в ДНР

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:11:00+03:00

2025-07-06T12:11:00+03:00

2025-07-06T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

запорожская область

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

киев

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донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)