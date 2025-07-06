https://ria.ru/20250706/poddubnoe--2027475080.html
Российские войска освободили Поддубное в ДНР
Российские войска освободили Поддубное в ДНР - РИА Новости, 06.07.2025
Российские войска освободили Поддубное в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:11:00+03:00
2025-07-06T12:11:00+03:00
2025-07-06T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
запорожская область
киев
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Поддубное в ДНР, потери Киева за сутки в зоне действия группировки составили до 190 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Поддубное в ДНР
МО: российские войска освободили Поддубное в ДНР