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В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025
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12:21 06.07.2025 (обновлено: 12:36 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/peskov-2027476179.html
В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона
В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона
Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона до сих пор никто не "слил", хотя ранее такой... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T12:21:00+03:00
2025-07-06T12:36:00+03:00
дмитрий песков
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона до сих пор никто не "слил", хотя ранее такой печальный опыт с французской стороны был, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину напомнил, что ранее был опыт, когда французская сторона нарушала конфиденциальность телефонного разговора Путина и Макрона."Такое было, такой опыт печальный, к сожалению, есть. Но до сих пор пока никто ничего не слил", - прокомментировал Песков ситуацию с последним телефонным разговором Путина и Макрона.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
https://ria.ru/20250706/razgovor-2027477207.html
https://ria.ru/20250706/putin-2027473360.html
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дмитрий песков, в мире, владимир путин, эммануэль макрон
Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона

Песков: детали недавнего разговора Путина и Макрона до сих пор никто не слил

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона до сих пор никто не "слил", хотя ранее такой печальный опыт с французской стороны был, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину напомнил, что ранее был опыт, когда французская сторона нарушала конфиденциальность телефонного разговора Путина и Макрона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона
Вчера, 12:29
"Такое было, такой опыт печальный, к сожалению, есть. Но до сих пор пока никто ничего не слил", - прокомментировал Песков ситуацию с последним телефонным разговором Путина и Макрона.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Лавров рассказал, почему Путин взял трубку, когда ему звонил Макрон
Вчера, 11:44
 
Дмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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