https://ria.ru/20250706/peskov-2027476179.html

В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона

В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 06.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о деталях разговора Путина и Макрона

Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона до сих пор никто не "слил", хотя ранее такой... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T12:21:00+03:00

2025-07-06T12:21:00+03:00

2025-07-06T12:36:00+03:00

дмитрий песков

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Детали недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона до сих пор никто не "слил", хотя ранее такой печальный опыт с французской стороны был, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину напомнил, что ранее был опыт, когда французская сторона нарушала конфиденциальность телефонного разговора Путина и Макрона."Такое было, такой опыт печальный, к сожалению, есть. Но до сих пор пока никто ничего не слил", - прокомментировал Песков ситуацию с последним телефонным разговором Путина и Макрона.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.

https://ria.ru/20250706/razgovor-2027477207.html

https://ria.ru/20250706/putin-2027473360.html

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дмитрий песков, в мире, владимир путин, эммануэль макрон