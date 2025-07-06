Рейтинг@Mail.ru
Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027432553.html
Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития
Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития
Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:45:00+03:00
2025-07-06T00:45:00+03:00
экономика
технологии
россия
бразилия
москва
максим орешкин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983471309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02660cf4ec59aa7a569fdcd7011117e6.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Новые правила для нового мира не навязываются (БРИКС - ред.) извне, как это было в эпоху старой глобализации. Они рождаются изнутри - через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы наших народов и стран", - сказал Орешкин. По словам бывшего главы минэкономразвития, БРИКС представляет уже более 40% мирового ВВП и более половины населения планеты. "Наши страны - это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС - колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий. Мы можем развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. Мы можем инвестировать в людей. Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - добавил Орешкин. Замглавы президентской администрации напомнил участникам форума о предложении России создать новую инвестиционную платформу БРИКС с использованием передовых финансовых технологий, в том числе блокчейна, и пригласил партнёров к совместной работе над созданием систем и механизмов для долгосрочного глобального развития. "Наша общая ответственность - двигаться вперёд. В этом году в Москве мы провели открытый диалог с экспертами из более чем 100 стран. Люди со всего мира приехали, чтобы поделиться идеями о том, как укрепить новую платформу роста Глобального Юга. Форум стал успешным, и мы намерены продолжать, не только в формате дискуссий, но и через создание экосистемы для превращения смелых идей в конкретные действия", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20250706/briks-2027432373.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
россия
бразилия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983471309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88343a53c8297fe7b804ee26367942b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, бразилия, москва, максим орешкин, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Бразилия, Москва, Максим Орешкин, БРИКС
Орешкин рассказал о рождении новой системы глобального развития

Орешкин: новая система глобального развития рождается внутри БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Новая система глобального развития рождается внутри БРИКС, а не навязывается извне, как ранее, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии.
"Новые правила для нового мира не навязываются (БРИКС - ред.) извне, как это было в эпоху старой глобализации. Они рождаются изнутри - через инновации, деловую инициативу и подлинные интересы наших народов и стран", - сказал Орешкин.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС
00:44
По словам бывшего главы минэкономразвития, БРИКС представляет уже более 40% мирового ВВП и более половины населения планеты.
"Наши страны - это новые центры роста: динамичные, быстро урбанизирующиеся общества с огромными внутренними рынками... В рамках БРИКС - колоссальные возможности в области инфраструктуры, логистики и технологий. Мы можем развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. Мы можем инвестировать в людей. Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - добавил Орешкин.
Замглавы президентской администрации напомнил участникам форума о предложении России создать новую инвестиционную платформу БРИКС с использованием передовых финансовых технологий, в том числе блокчейна, и пригласил партнёров к совместной работе над созданием систем и механизмов для долгосрочного глобального развития.
"Наша общая ответственность - двигаться вперёд. В этом году в Москве мы провели открытый диалог с экспертами из более чем 100 стран. Люди со всего мира приехали, чтобы поделиться идеями о том, как укрепить новую платформу роста Глобального Юга. Форум стал успешным, и мы намерены продолжать, не только в формате дискуссий, но и через создание экосистемы для превращения смелых идей в конкретные действия", - подчеркнул Орешкин.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
00:27
 
ЭкономикаТехнологииРоссияБразилияМоскваМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала