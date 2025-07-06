https://ria.ru/20250706/novorossijsk-2027449458.html
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.07.2025
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:50:00+03:00
2025-07-06T06:50:00+03:00
2025-07-06T08:21:00+03:00
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", — говорится в заявлении.Предупреждение об опасности атаки было объявлено в начале ночи. Жителей первой береговой линии попросили укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
Кравченко: в Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров