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В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.07.2025
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06:50 06.07.2025 (обновлено: 08:21 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/novorossijsk-2027449458.html
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.07.2025
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:50:00+03:00
2025-07-06T08:21:00+03:00
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", — говорится в заявлении.Предупреждение об опасности атаки было объявлено в начале ночи. Жителей первой береговой линии попросили укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

Кравченко: в Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБереговая линия города Новороссийска
Береговая линия города Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Береговая линия города Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко.
"Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", — говорится в заявлении.
Предупреждение об опасности атаки было объявлено в начале ночи. Жителей первой береговой линии попросили укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.
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НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Безопасность
 
 
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