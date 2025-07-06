https://ria.ru/20250706/novorossijsk-2027449458.html

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 06.07.2025

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:50:00+03:00

2025-07-06T06:50:00+03:00

2025-07-06T08:21:00+03:00

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет", — говорится в заявлении.Предупреждение об опасности атаки было объявлено в начале ночи. Жителей первой береговой линии попросили укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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Дарья Буймова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность