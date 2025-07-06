https://ria.ru/20250706/novorossijsk-2027429771.html

В Новороссийске объявили сигнал "Внимание всем"

В Новороссийске объявили сигнал "Внимание всем" - РИА Новости, 06.07.2025

В Новороссийске объявили сигнал "Внимание всем"

Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, объявлен сигнал "Внимание всем", сообщает глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:08:00+03:00

2025-07-06T00:08:00+03:00

2025-07-06T00:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, объявлен сигнал "Внимание всем", сообщает глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Уважаемые новороссийцы! При включении сирен - сигнала "Внимание всем", жителям первой береговой линии… Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - говорится в сообщении. Глава Новороссийска также призвал жителей сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность