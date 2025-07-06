https://ria.ru/20250706/nikolaev-2027461434.html
В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы раздались в воскресенье утром в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T09:37:00+03:00
2025-07-06T09:37:00+03:00
2025-07-06T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в воскресенье утром в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В Николаеве слышны взрывы", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 09.25 тревога звучит в Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
николаев (украина)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Россия, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремели взрывы
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о взрывах в городе