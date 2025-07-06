https://ria.ru/20250706/nikolaev-2027461434.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы раздались в воскресенье утром в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:37:00+03:00

2025-07-06T09:37:00+03:00

2025-07-06T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы раздались в воскресенье утром в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. "В Николаеве слышны взрывы", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 09.25 тревога звучит в Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаев (украина)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины