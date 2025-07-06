Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50 человек
© Getty Images / Jim VondruskaПоследствия наводнения в штате Техас
© Getty Images / Jim Vondruska
Последствия наводнения в штате Техас
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти.
"Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек", — уточнил телеканал.
Незадолго до этого полиция округа Керр сообщала о 43 погибших, включая 15 детей.
По данным CNN, жертвы есть в трех округах американского штата:
- 43 человека — в Керре;
- четыре — в Тревисе;
- три — в Бернете.
Что еще известно о бедствии
- В пострадавший от наводнения район прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
- Национальная метеорологическая служба сообщила о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр.
- По данным CNN, под угрозой наводнения более полумиллиона человек.
- Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу с разгулом стихии власти штата направляют все ресурсы, включая Национальную гвардию.
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