https://ria.ru/20250706/navodnenie-2027447313.html

Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50

Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50 - РИА Новости, 06.07.2025

Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50

Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T05:50:00+03:00

2025-07-06T05:50:00+03:00

2025-07-06T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти."Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек", — уточнил телеканал.По данным CNN, жертвы есть в трех округах американского штата:Что еще известно о бедствии

https://ria.ru/20250623/shtorm-2024727508.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, наводнение