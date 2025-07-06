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Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50 - РИА Новости, 06.07.2025
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05:50 06.07.2025 (обновлено: 09:34 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/navodnenie-2027447313.html
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50 - РИА Новости, 06.07.2025
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:50:00+03:00
2025-07-06T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти."Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек", — уточнил телеканал.По данным CNN, жертвы есть в трех округах американского штата:Что еще известно о бедствии
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в мире, техас, сша, наводнение
В мире, Техас, США, Наводнение
Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50

Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50 человек

© Getty Images / Jim VondruskaПоследствия наводнения в штате Техас
Последствия наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Jim Vondruska
Последствия наводнения в штате Техас
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 50, передает CNN со ссылкой на местные власти.
"Из-за сильного наводнения в Техасе погибли не менее 50 человек", — уточнил телеканал.

Незадолго до этого полиция округа Керр сообщала о 43 погибших, включая 15 детей.

По данным CNN, жертвы есть в трех округах американского штата:
  • 43 человека — в Керре;
  • четыре — в Тревисе;
  • три — в Бернете.

Что еще известно о бедствии

  • В пострадавший от наводнения район прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
  • Национальная метеорологическая служба сообщила о чрезвычайной ситуации в нескольких городах округа Керр.
  • По данным CNN, под угрозой наводнения более полумиллиона человек.
  • Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу с разгулом стихии власти штата направляют все ресурсы, включая Национальную гвардию.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
23 июня, 03:21
 
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