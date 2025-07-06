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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек - РИА Новости, 06.07.2025
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02:37 06.07.2025
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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек - РИА Новости, 06.07.2025
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек
Число погибших в результате внезапных наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 43, включая 15 детей, сообщила в воскресенье местная... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:37:00+03:00
2025-07-06T02:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате внезапных наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 43, включая 15 детей, сообщила в воскресенье местная полиция. Ранее полиция округа сообщала о 32 погибших, включая 14 детей. "Мы обнаружили 43 умерших человека в округе Керр, среди них 28 взрослых и 15 детей", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее прибыла в пострадавший район. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек

Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 43 человек, включая 15 детей

© AP Photo / Eric GayНаводнение в Керрвилле, Техас
Наводнение в Керрвилле, Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Eric Gay
Наводнение в Керрвилле, Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших в результате внезапных наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 43, включая 15 детей, сообщила в воскресенье местная полиция.
Ранее полиция округа сообщала о 32 погибших, включая 14 детей.
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"Мы обнаружили 43 умерших человека в округе Керр, среди них 28 взрослых и 15 детей", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм ранее прибыла в пострадавший район.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".
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