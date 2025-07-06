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Политика НАТО подпитывает гонку вооружений, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 06.07.2025
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22:08 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/nato-2027547575.html
Политика НАТО подпитывает гонку вооружений, заявил президент Бразилии
Политика НАТО подпитывает гонку вооружений, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 06.07.2025
Политика НАТО подпитывает гонку вооружений, заявил президент Бразилии
Решение НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП стран-участниц подпитывает гонку вооружений, инвестировать в войну легче, чем в мир, заявил президент... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:08:00+03:00
2025-07-06T22:08:00+03:00
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россия
гаага
бразилия
луис инасиу лула да силва
владимир путин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Решение НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП стран-участниц подпитывает гонку вооружений, инвестировать в войну легче, чем в мир, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пленарного заседания саммита БРИКС. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. "Мы сталкиваемся с беспрецедентным количеством конфликтов со времен Второй мировой войны. Недавнее решение НАТО подпитывает гонку вооружений, легче выделить 5% ВВП на военные расходы, чем выделить обещанные 0,7% на официальную помощь в целях развития", - заявил Лула. По словам политика, такие решения демонстрируют, что ресурсы для реализации целей устойчивого развития существуют, но направляются на иные цели из-за отсутствия политической воли. "Всегда легче инвестировать в войну, чем в мир", - добавил бразильский лидер. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016179578.html
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в мире, россия, гаага, бразилия, луис инасиу лула да силва, владимир путин, сергей лавров, нато, брикс
В мире, Россия, Гаага, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, БРИКС
Политика НАТО подпитывает гонку вооружений, заявил президент Бразилии

Лула: решение НАТО нарастить расходы на оборону подпитывает гонку вооружений

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Решение НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП стран-участниц подпитывает гонку вооружений, инвестировать в войну легче, чем в мир, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.
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"Мы сталкиваемся с беспрецедентным количеством конфликтов со времен Второй мировой войны. Недавнее решение НАТО подпитывает гонку вооружений, легче выделить 5% ВВП на военные расходы, чем выделить обещанные 0,7% на официальную помощь в целях развития", - заявил Лула.
По словам политика, такие решения демонстрируют, что ресурсы для реализации целей устойчивого развития существуют, но направляются на иные цели из-за отсутствия политической воли.
"Всегда легче инвестировать в войну, чем в мир", - добавил бразильский лидер.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
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В миреРоссияГаагаБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОБРИКС
 
 
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