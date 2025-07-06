Главе СК доложат о расследовании нападения на полицейского в Нальчике
Бастрыкину доложат о следствии по делу о нападении на сотрудника ДПС в Нальчике
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о нападении на полицейского в Нальчике в Кабардино-Балкарии, сообщил следком в Telegram-канале.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.
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"В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.