https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов - РИА Новости, 06.07.2025
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:53:00+03:00
2025-07-06T14:53:00+03:00
2025-07-06T14:53:00+03:00
в мире
молдавия
москва
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7294a5b4c649cd23f05649e44319e7a1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. "Мы не наивные дурачки, и мы понимаем, что власти будут предпринимать, что власти будут пытаться снять и не допустить блок "Победа" до выборов", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.
https://ria.ru/20250705/moldaviya-2027378325.html
молдавия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_e76079022a33c8557dc7b5a8b5c66059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, москва, илан шор
В мире, Молдавия, Москва, Илан Шор
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Шор: в Молдавии будут пытаться снять блок "Победа" с парламентских выборов