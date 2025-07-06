Рейтинг@Mail.ru
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов - РИА Новости, 06.07.2025
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов
Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:53:00+03:00
2025-07-06T14:53:00+03:00
в мире
молдавия
москва
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7294a5b4c649cd23f05649e44319e7a1.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. "Мы не наивные дурачки, и мы понимаем, что власти будут предпринимать, что власти будут пытаться снять и не допустить блок "Победа" до выборов", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.
https://ria.ru/20250705/moldaviya-2027378325.html
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_e76079022a33c8557dc7b5a8b5c66059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, москва, илан шор
В мире, Молдавия, Москва, Илан Шор
Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов

Шор: в Молдавии будут пытаться снять блок "Победа" с парламентских выборов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор.
"Мы не наивные дурачки, и мы понимаем, что власти будут предпринимать, что власти будут пытаться снять и не допустить блок "Победа" до выборов", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Депутат назвал кредиты, выданные ЕС Молдавии накануне выборов, взяткой
5 июля, 15:26
 
В миреМолдавияМоскваИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала