https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027490171.html

Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов

Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов - РИА Новости, 06.07.2025

Шор: власти Молдавии будут пытаться не допустить блок "Победа" до выборов

Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:53:00+03:00

2025-07-06T14:53:00+03:00

2025-07-06T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Молдавии будут пытаться снять и не допустить оппозиционный блок "Победа" до парламентских выборов в стране, заявил лидер блока Илан Шор. "Мы не наивные дурачки, и мы понимаем, что власти будут предпринимать, что власти будут пытаться снять и не допустить блок "Победа" до выборов", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.

https://ria.ru/20250705/moldaviya-2027378325.html

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