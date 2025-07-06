https://ria.ru/20250706/mir-2027518670.html
Путин заявил об ускорении процесса смены мирового уклада
Путин заявил об ускорении процесса смены мирового уклада - РИА Новости, 06.07.2025
Путин заявил об ускорении процесса смены мирового уклада
Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:59:00+03:00
2025-07-06T17:59:00+03:00
2025-07-06T19:48:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты, заявил президент РФ Владимир Путин."Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил об ускорении процесса смены мирового уклада
Путин: процесс смены мирового уклада продолжает набирать обороты