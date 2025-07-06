https://ria.ru/20250706/liksutov-2027403815.html

Ликсутов: кабину с отцепляемым зажимом для канаток произвели в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: кабину с отцепляемым зажимом для канаток произвели в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 06.07.2025

Ликсутов: кабину с отцепляемым зажимом для канаток произвели в ОЭЗ Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил первую отечественную кабину для канатных дорог, которая оборудована отцепляемым зажимом,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:00:00+03:00

2025-07-06T09:00:00+03:00

2025-07-06T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил первую отечественную кабину для канатных дорог, которая оборудована отцепляемым зажимом, заявил в воскресенье заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно работает над укреплением технологического суверенитета страны и поддерживает производства современной инновационной продукции. Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ "Технополис Москва", позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства и выпускать востребованные на рынке высокотехнологичные изделия", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что компания "РУСЛЕТ" выпустила первую отечественную кабину с отцепляемым зажимом для подвижного состава гондольного типа. При этом новая кабина производится в двух вариациях – на восемь и десять мест.Собственный инженерный центр компании-резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" занимался разработкой технической составляющей новой кабины."Кабина собрана из российских комплектующих и уже включена в реестр российской промышленный продукции Минпромторга РФ. Ее можно использовать при сильном ветре. Разработка способна развивать скорость до шести метров в секунду и имеет функцию притормаживания для удобной посадки–высадки пассажиров", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.По словам министра, данный резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" создал 270 новых рабочих мест с начала своей деятельности.Новая кабина с помощью своего универсального дизайна сможет органично вписаться в городской и природный ландшафт, уточнили в пресс-службе департамента.Как заявил гендиректор компании Дмитрий Сидорович, кабина является самой просторной в пересчете на одного пассажира. В кабине будет комфортно благодаря широким сиденьям, увеличенному пространству между рядами и высоким потолкам. По его словам, ширина дверного проема данной модели кабины позволяет нарастить скорость посадки на 20%.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что данная компания локализовала свои ключевые производственные процессы на площадке "Печатники". Так, там локализовано изготовление металлоконструкций для канатно-транспортных систем, механическая обработка, плазменная резка, разработка собственного программного обеспечения. Дегтев заявил, что компания стала резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году.Ранее Ликсутов рассказал, что отгрузка компаний Москвы обрабатывающего производства выросла на 3,3% по итогам четырех месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025304906.html

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