https://ria.ru/20250706/lavrov-2027552087.html

Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро

Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:05:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. В начале встречи министры обменялись приветствиями, после чего она перешла в закрытый от СМИ режим. Ранее "на полях" саммита у Лаврова прошли встречи с коллегами из Бразилии и Ирана Мауру Виейрой и Аббасом Аракчи.

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027530251.html

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