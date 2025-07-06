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Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 06.07.2025
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23:05 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027552087.html
Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро
Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:05:00+03:00
2025-07-06T23:05:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. В начале встречи министры обменялись приветствиями, после чего она перешла в закрытый от СМИ режим. Ранее "на полях" саммита у Лаврова прошли встречи с коллегами из Бразилии и Ирана Мауру Виейрой и Аббасом Аракчи.
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров, мауру виейра, аббас аракчи, мид индии, брикс
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Аббас Аракчи, МИД Индии, БРИКС
Лавров провел встречу с главой МИД Индии в Рио-де-Жанейро

Лавров провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях саммита БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
В начале встречи министры обменялись приветствиями, после чего она перешла в закрытый от СМИ режим.
Ранее "на полях" саммита у Лаврова прошли встречи с коллегами из Бразилии и Ирана Мауру Виейрой и Аббасом Аракчи.
Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Лавров принял участие в фотосессии глав делегаций на саммите БРИКС
Вчера, 19:18
 
В миреРоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияСергей ЛавровМауру ВиейраАббас АракчиМИД ИндииБРИКС
 
 
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