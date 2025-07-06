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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов - РИА Новости, 06.07.2025
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22:30 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549324.html
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщили в российском... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:30:00+03:00
2025-07-06T22:30:00+03:00
россия
москва
бразилиа
сергей лавров
мауру виейра
оон
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщили в российском внешнеполитической ведомстве. "В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров и Виейра также обменялись по мнениями по ряду других международных сюжетов, добавили в ведомстве.
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россия, москва, бразилиа, сергей лавров, мауру виейра, оон, в мире
Россия, Москва, Бразилиа, Сергей Лавров, Мауру Виейра, ООН, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Виейрой график контактов на разных уровнях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщили в российском внешнеполитической ведомстве.
"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров и Виейра также обменялись по мнениями по ряду других международных сюжетов, добавили в ведомстве.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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РоссияМоскваБразилиаСергей ЛавровМауру ВиейраООНВ мире
 
 
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