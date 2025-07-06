https://ria.ru/20250706/lavrov-2027549324.html

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов - РИА Новости, 06.07.2025

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии график предстоящих контактов

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщили в российском... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:30:00+03:00

2025-07-06T22:30:00+03:00

2025-07-06T22:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой график предстоящих контактов на различных уровнях, сообщили в российском внешнеполитической ведомстве. "В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили график предстоящих российско-бразильских контактов на различных уровнях, сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров и Виейра также обменялись по мнениями по ряду других международных сюжетов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250706/lavrov-2027545549.html

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