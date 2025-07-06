Рейтинг@Mail.ru
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 06.07.2025 (обновлено: 23:00 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lavrov-2027509583.html
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись - РИА Новости, 06.07.2025
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись
Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:39:00+03:00
2025-07-06T23:00:00+03:00
в мире
сергей лавров
брикс
россия
мария захарова
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027508685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2647a6795ec9baab2a8bee6d9943bff0.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.На них по-русски написано "Мы — Россия! Мы — Лавров!".В воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.Это уже 17-я встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027508685_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b665e76bf240197a71a9e7c324339a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, брикс, россия, мария захарова, рио-де-жанейро (город)
В мире, Сергей Лавров, БРИКС, Россия, Мария Захарова, Рио-де-Жанейро (город)
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись

На машине кортежа Лаврова в Бразилии написано: "Мы — Россия! Мы — Лавров!"

© Мария Захарова/TelegramАвтомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Мария Захарова/Telegram
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.
На них по-русски написано "Мы — Россия! Мы — Лавров!".
В воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.
Это уже 17-я встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
Вчера, 00:27
 
В миреСергей ЛавровБРИКСРоссияМария ЗахароваРио-де-Жанейро (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала