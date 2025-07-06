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На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись - РИА Новости, 06.07.2025
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись
Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T16:39:00+03:00
2025-07-06T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова показала в Telegram-канале автомобильные номера кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.На них по-русски написано "Мы — Россия! Мы — Лавров!".В воскресенье Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.Это уже 17-я встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.
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В мире, Сергей Лавров, БРИКС, Россия, Мария Захарова, Рио-де-Жанейро (город)
На машине кортежа Лаврова в Бразилии увидели необычную надпись
На машине кортежа Лаврова в Бразилии написано: "Мы — Россия! Мы — Лавров!"