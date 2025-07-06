Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 06.07.2025 (обновлено: 12:06 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/lavrov--2027470967.html
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:17:00+03:00
2025-07-06T12:06:00+03:00
брикс
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
владимир путин
бразилия
россия
в мире
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.Об организацииБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20250704/briks-2027273907.html
https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, владимир путин, бразилия, россия, в мире, юрий ушаков, международный уголовный суд
БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Владимир Путин, Бразилия, Россия, В мире, Юрий Ушаков, Международный уголовный суд
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

Глава МИД Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / POOLГлава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / POOL
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В БРИКС обсуждают инициативы России по трансграничной системе платежей
4 июля, 18:39
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:
  • тему мира и безопасности;
  • вопрос реформы глобального управления;
  • перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах;
  • наиболее острые вопросы международной повестки.
По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
25 июня, 05:38

Об организации

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
Вчера, 00:27
 
БРИКСРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровВладимир ПутинБразилияРоссияВ миреЮрий УшаковМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала