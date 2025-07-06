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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:17:00+03:00
2025-07-06T11:17:00+03:00
2025-07-06T12:06:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.Это уже семнадцатая встреча на высшем уровне стран объединения. Она пройдет 6-7 июля. Лавров возглавил российскую делегацию, на полях саммита у него запланированы двусторонние встречи.Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что правительство Бразилии в контексте требований Международного уголовного суда не могло занять четкую позицию, которая бы позволила Владимиру Путину поехать на саммит. Он примет участие в главном пленарном заседании по видеосвязи.Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, на мероприятии обсудят:По итогам встречи страны планируют принять итоговую декларацию.Об организацииБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
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БРИКС, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Владимир Путин, Бразилия, Россия, В мире, Юрий Ушаков, Международный уголовный суд
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Глава МИД Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС