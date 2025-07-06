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Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 06.07.2025 (обновлено: 15:15 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/kupyansk-2027488108.html
Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев
Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.07.2025
Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев
После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T14:38:00+03:00
2025-07-06T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. &quot;Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение Купянскую группировку врага&quot;, — сказал он.Ганчев отметил, что для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.В воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.
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харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев

Ганчев: после освобождения Соболевки до Купянска остаётся несколько километров

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС России на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС России на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение Купянскую группировку врага", — сказал он.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Подразделения группировки войск Запад освободили село Соболевка
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Ганчев отметил, что для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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