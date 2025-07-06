Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев
Ганчев: после освобождения Соболевки до Купянска остаётся несколько километров
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС России на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение Купянскую группировку врага", — сказал он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Соболевка
Ганчев отметил, что для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.
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3 июля, 07:55