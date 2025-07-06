https://ria.ru/20250706/kupyansk-2027488108.html

Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев

Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 06.07.2025

Российским военным осталось несколько километров до Купянска, заявил Ганчев

После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:38:00+03:00

2025-07-06T14:38:00+03:00

2025-07-06T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После освобождения Соболевки до Купянска в Харьковской области остается несколько километров, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение Купянскую группировку врага", — сказал он.Ганчев отметил, что для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.В воскресенье Минобороны России сообщило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от Купянска.

https://ria.ru/20250703/marochko-2026862204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность