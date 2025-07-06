https://ria.ru/20250706/krov-2027250399.html

Микропластик в крови человека: слабоумие станет нормой для людей

Микропластик в крови человека: слабоумие станет нормой для людей - РИА Новости, 06.07.2025

Микропластик в крови человека: слабоумие станет нормой для людей

Ученые взяли кровь у здоровых людей и обнаружили в ней то, чего там никогда не должно было быть. Мы создали материал, который должен был служить нам, а теперь... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:10:00+03:00

2025-07-06T08:10:00+03:00

2025-07-06T08:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ученые взяли кровь у здоровых людей и обнаружили в ней то, чего там никогда не должно было быть. Мы создали материал, который должен был служить нам, а теперь сами стали его носителями. Как далеко зашла эта невидимая инвазия?Пластиковая кровь современного человекаЛаборатория Амстердамского свободного университета, 2022 год. Исследователи изучают образцы крови 22 здоровых добровольцев под микроскопом и не верят своим глазам. В венозной крови обнаруживаются частицы полиэтилентерефталата — того самого ПЭТ, из которого делают бутылки для воды.Частицы как минимум одного типа пластика обнаружились в крови 17 человек из 22 — это 77% участников исследования. Концентрация в среднем составила 1,7 микрограмма на миллилитр крови.Чаще всего ученые находили ПЭТ — в половине проб, следом шел полистирол в 36% случаев, затем полиэтилен в 23%. Это материалы наших бутылок, упаковки, пакетов — мир, который мы создали вокруг себя."Мы показали, что наш кровоток, наша река жизни, содержит пластик", — констатировала ведущий исследователь Хизер Лесли. Человечество впервые в истории стало носителем искусственного материала в прямом смысле слова.Невидимая угроза размером с атомЧтобы понять масштаб проблемы, представьте человеческий волос. Его диаметр составляет около 100 микрон. Микропластик — это частицы размером менее 5 миллиметров, а нанопластик еще мельче — менее 1 микрона. То есть самые мелкие частицы в сто раз тоньше волоса.Микропластик бывает первичный и вторичный. Первичный добавляют в косметику, зубную пасту и бытовую химию. Вторичный образуется при распаде больших пластиковых изделий (бутылки, пакеты, упаковка) под воздействием света, воды и ветра.Основные источники — автомобильные шины и синтетическая одежда. Примерно две трети всего первичного микропластика смывается с дорог, еще 25% попадает в канализацию при стирке синтетических тканей.Эти частицы настолько малы, что свободно проникают через любые биологические барьеры — кишечную стенку, легочные альвеолы, даже гематоэнцефалический барьер мозга.Как мы едим упаковку вместе с едойУтром вы завариваете чай в пирамидальном пакетике и получаете порцию из миллиардов пластиковых частиц. Канадские исследователи выяснили, что даже те пакетики, что выглядят как бумажные, часто содержат полипропилен. При заваривании горячей водой материал выделяет невидимые микрочастицы прямо в ваш напиток.За завтраком вы пьете воду из пластиковой бутылки. Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что в одном литре бутилированной воды может содержаться до 370 тысяч пластиковых частиц. Для сравнения: в водопроводной воде всего 5,5 частицы на литр.На обед — морепродукты. Метаанализ 2021 года показал микропластик в 99% проверенных образцов морепродуктов. Особенно "богаты" им моллюски — мидии, устрицы, гребешки. Они фильтруют воду и накапливают пластик в своих тканях.Даже соль на столе предает вас. 90% проверенных марок соли содержат микропластик. Он попадает туда из загрязненных водоемов при выпаривании морской воды.Ученые подсчитали, что еженедельно человек потребляет с пищей и водой примерно 5 граммов пластика — это вес банковской карты.Синтетические новорожденныеПугающее открытие ученые сделали в роддомах. Исследование 2024 года выявило искусственные частицы во всех 62 образцах плаценты с концентрацией от 6,5 до 790 микрограммов на грамм ткани.Пластик обнаружили как со стороны матери, так и со стороны плода. Доказано проникновение нанопластика в плод еще в утробе матери — частицы настолько малы, что проникли через клеточные мембраны. Дети рождаются уже "загрязненными" искусственным материалом.Нанопластик также найден в грудном молоке человека. А если ребенка кормят из пластиковой бутылочки, проблема усугубляется — дети, которых кормят смесью из пластиковых бутылок, проглатывают в среднем 1,6 миллиона частиц каждый день.Получается замкнутый круг: мы передаем следующему поколению не только гены, но и "наследство", которое будет сопровождать их всю жизнь.Невидимые причины видимых болезнейЧто происходит с этими частицами в нашем организме? Новые исследования показали, что мозг, возможно, является одним из самых загрязненных органов. В среднем около 0,5% массы образцов мозга составляет пластик.Концентрация нанопластика в мозге пациентов с деменцией была в 3-5 раз выше, чем у людей без когнитивных нарушений. Заболеваемость во всем мире растет катастрофическими темпами. За последние 30 лет число случаев увеличилось более чем втрое. Некоторые исследования выявили вещество в атеросклеротических бляшках сонной артерии, что ассоциируется с повышенным риском инфаркта и инсульта.Российские эксперты оценивают угрозу осторожно. "С медицинской точки зрения "вина" микропластиков не доказана: их частицы инертны и для организма вряд ли опаснее природных фракций вроде песка, хитина или целлюлозы", — отмечает врач-диетолог Михаил Гинзбург.ВОЗ в 2019 году заявила, что в текущих концентрациях питьевая вода не представляет опасности для здоровья. Но организация подчеркнула необходимость дальнейших исследований."Микропластик накапливается в органах и частично выводится через желудочно-кишечный тракт. Однако по этическим соображениям проводить масштабные исследования на людях никто не будет", — объясняет врач-терапевт Святослав Крупенин.К 2025 году частицы обнаружены практически повсеместно — от арктических льдов до глубоководных отложений в Марианской впадине.Мутация 2.0: мы на пороге новой эволюции?За последние восемь лет количество нанопластика в человеческом мозге выросло на 50%. Но накопление — это лишь видимая часть проблемы. Ученые обнаружили, что он не просто лежит в наших тканях мертвым грузом, а активно вмешивается в работу генов.Исследования показали, что компоненты пластика могут влиять на метилирование ДНК — процесс включения и выключения генов. "Бисфенол А может активировать одни гены и подавлять другие", — объясняют ученые.Метилирование контролирует, какие участки генома работают, а какие "спят". От этого зависят воспаление, выработка гормонов, клеточное старение. Пластик вмешивается в эти тонкие механизмы, заставляя организм работать по чужой программе."Исследования на животных показали, что нано- и микропластик может вызывать воспаление, повреждение ДНК и эндокринные нарушения", — предупреждает доктор Эмилио Гомес-Санчес. Но самое тревожное — эти изменения могут передаваться потомству.Нидерландские ученые выяснили — искусственное вещество убивает иммунные клетки. Это объясняет рост аллергий и аутоиммунных заболеваний в развитых странах. Наша защитная система дает сбои под натиском "захватчиков".Эксперименты на морских животных показывают катастрофические последствия. Высокие концентрации нарушают эмбриональное развитие и способность к регенерации. У некоторых видов личинки просто погибают.Человек — не исключение. Мы стали первым поколением в истории, чей геном подвергается воздействию искусственного материала. Каждая клетка нашего тела содержит инструкции, записанные миллионы лет назад. Теперь пластик переписывает эти инструкции на ходу.

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2025

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60