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Житель Костромы устроил погоню с ДПС, насмотревшись фильмов - РИА Новости, 06.07.2025
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05:58 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/kostroma-2027447692.html
Житель Костромы устроил погоню с ДПС, насмотревшись фильмов
Житель Костромы устроил погоню с ДПС, насмотревшись фильмов - РИА Новости, 06.07.2025
Житель Костромы устроил погоню с ДПС, насмотревшись фильмов
Водитель, врезавшийся в ходе погони в Костроме в автомобиль ДПС, объяснил своё поведение тем, что он "насмотрелся фильмов", говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T05:58:00+03:00
2025-07-06T05:58:00+03:00
происшествия
авто
костромская область
кострома
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водитель, врезавшийся в ходе погони в Костроме в автомобиль ДПС, объяснил своё поведение тем, что он "насмотрелся фильмов", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце июня в управлении МВД России по Костромской области сообщили, что погоня за неадекватным, как указали очевидцы, водителем автомобиля "Хендай Солярис" завязалась в центре Костромы. В какой-то момент экипаж ДПС догнал машину и заблокировал её, однако сдаваться костромич отказался - он запер двери изнутри и задним ходом выехал из ловушки, протаранив автомобиль ДПС. Вскоре сотрудники вновь настигли мужчину, он сам загнал себя в тупик, но теперь принял решение бросить авто и бежать в лес. Гражданина задержали дачники, после чего передали правоохранителям. При досмотре у нарушителя нашли шприц с неизвестным веществом и пипетку. Эти находки сотрудники ГИБДД отправили экспертам-криминалистам, а на "гонщика" составили протоколы, по которым он получил 20 суток ареста, заявляли в УМВД России по региону. Как указано в материалах, в суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся, заявил, что принес извинения сотрудникам полиции за свое поведение. Пояснил, что "в настоящее время у него отсутствует право на управление транспортными средствами", однако автомобиль принадлежит ему. Гражданин добавил, что слышал требования остановить автомобиль, но, испугавшись ответственности, продолжал движение. Наконец, своё поведение он объяснил тем, что "насмотрелся фильмов".
https://ria.ru/20250415/krossover-2011381032.html
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происшествия, авто, костромская область, кострома, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Костромская область, Кострома, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Житель Костромы устроил погоню с ДПС, насмотревшись фильмов

Водитель, врезавшийся в автомобиль ДПС в Костроме, заявил, что смотрел фильмы

© РИА Новости / Валерий МельниковСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водитель, врезавшийся в ходе погони в Костроме в автомобиль ДПС, объяснил своё поведение тем, что он "насмотрелся фильмов", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце июня в управлении МВД России по Костромской области сообщили, что погоня за неадекватным, как указали очевидцы, водителем автомобиля "Хендай Солярис" завязалась в центре Костромы. В какой-то момент экипаж ДПС догнал машину и заблокировал её, однако сдаваться костромич отказался - он запер двери изнутри и задним ходом выехал из ловушки, протаранив автомобиль ДПС.
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Вскоре сотрудники вновь настигли мужчину, он сам загнал себя в тупик, но теперь принял решение бросить авто и бежать в лес. Гражданина задержали дачники, после чего передали правоохранителям. При досмотре у нарушителя нашли шприц с неизвестным веществом и пипетку. Эти находки сотрудники ГИБДД отправили экспертам-криминалистам, а на "гонщика" составили протоколы, по которым он получил 20 суток ареста, заявляли в УМВД России по региону.
Как указано в материалах, в суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся, заявил, что принес извинения сотрудникам полиции за свое поведение. Пояснил, что "в настоящее время у него отсутствует право на управление транспортными средствами", однако автомобиль принадлежит ему. Гражданин добавил, что слышал требования остановить автомобиль, но, испугавшись ответственности, продолжал движение. Наконец, своё поведение он объяснил тем, что "насмотрелся фильмов".
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