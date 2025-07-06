https://ria.ru/20250706/kiev-2027437385.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2025
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:39:00+03:00
2025-07-06T01:39:00+03:00
2025-07-06T01:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога объявлялась в украинской столице в 21.46 мск. По данным ресурса, сигнал тревоги снова прозвучал в Киеве в 01.29 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу