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Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы - РИА Новости, 06.07.2025
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06:27 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/kazakhstan-2027448669.html
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы - РИА Новости, 06.07.2025
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T06:27:00+03:00
2025-07-06T06:27:00+03:00
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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём столицы!... Жемчужина Центральной Евразии Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив... Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения справедливого, чистого и сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований", - отметил Токаев. День столицы отмечается в Казахстане как государственный праздник 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Десятого декабря 1997 года Акмолу объявили столицей Казахстана, 6 мая 1998 года переименовали в Астану. В 2008 году праздник День столицы получил государственный статус.
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в мире, казахстан, астана, алма-ата, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Астана, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев
Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера.
"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём столицы!... Жемчужина Центральной Евразии Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив... Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения справедливого, чистого и сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований", - отметил Токаев.
День столицы отмечается в Казахстане как государственный праздник 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Десятого декабря 1997 года Акмолу объявили столицей Казахстана, 6 мая 1998 года переименовали в Астану. В 2008 году праздник День столицы получил государственный статус.
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В миреКазахстанАстанаАлма-АтаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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