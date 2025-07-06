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Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы - РИА Новости, 06.07.2025

Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T06:27:00+03:00

2025-07-06T06:27:00+03:00

2025-07-06T06:27:00+03:00

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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. "Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём столицы!... Жемчужина Центральной Евразии Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив... Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения справедливого, чистого и сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований", - отметил Токаев. День столицы отмечается в Казахстане как государственный праздник 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Десятого декабря 1997 года Акмолу объявили столицей Казахстана, 6 мая 1998 года переименовали в Астану. В 2008 году праздник День столицы получил государственный статус.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, астана, алма-ата, касым-жомарт токаев