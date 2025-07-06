https://ria.ru/20250706/kaluga-2027541534.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.07.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:55:00+03:00
2025-07-06T20:55:00+03:00
2025-07-06T21:00:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Росавиация ранее отмечала, что держит на контроле работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны.
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027531542.html
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов