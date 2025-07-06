https://ria.ru/20250706/kalmanovich-2027234021.html

Скандальная наследница Калмановичей: продала дочь и владеет островом

Скандальная наследница Калмановичей: продала дочь и владеет островом - РИА Новости, 06.07.2025

Скандальная наследница Калмановичей: продала дочь и владеет островом

Миллионы за отказ от собственного ребенка, тайны убийства мужа-олигарха и роскошный остров в собственности — Анастасия Калманович десятилетиями остается одной... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T09:17:00+03:00

2025-07-06T09:17:00+03:00

2025-07-06T09:17:00+03:00

россия

москва

израиль

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Миллионы за отказ от собственного ребенка, тайны убийства мужа-олигарха и роскошный остров в собственности — Анастасия Калманович десятилетиями остается одной из самых загадочных фигур российского бомонда. После гибели Шабтая Калмановича в 2009 году, расстрелянного киллерами в Москве, его вдова не только лишилась статуса первой леди империи алмазов и антиквариата, но и оказалась в центре скандала. А затем - внезапно исчезла из медиаполя. Что стоит за этим?Была никем до ШабтаяШабтай Калманович родился в декабре 1947 года в литовском Каунасе. Его жизнь — это череда взлетов и падений, три брака и масштабные бизнес-проекты. Первый значимый этап в его карьере связан с первой женой, с которой он познакомился в Израиле в 70 годах. Именно ее поддержка и советы помогли ему начать путь к финансовому успеху. По ее рекомендации Калманович стал помощником Шмуэля Флатто-Шарона, известного бизнесмена с нестандартными методами работы. Благодаря этому опыту он вернулся в Россию уже состоятельным человеком, "сделав себя сам".Однако после возвращения в Россию Шабтай резко изменил личную жизнь. Он развелся с первой женой, скромным врачом, и женился на молодой модели, которая была моложе его примерно на 25 лет. В духе 90 годов он быстро освоился в высшем обществе, занимаясь бизнесом и политикой, хотя конкретные детали его деятельности оставались неясными и туманными.Его вторая жена, Анастасия, родилась в июле 1972 года в литовском Кедайняе под именем Наталья Брилева. Выросла в семье военнослужащего и химика-технолога, с детства не любила свое имя и мечтала его изменить, что и сделала. В 1992 году переехала в Москву по приглашению музыкантов из Юрмалы и быстро влилась в столичную тусовку. Начала карьеру помощницей у Отари Квантришвили — известной фигуры в криминальных и деловых кругах. Благодаря своей красоте и уму она привлекала внимание влиятельных бизнесменов, получая щедрые подарки и даже слухи о подарке в виде острова.Знакомство Анастасии с Калмановичем произошло через Квантришвили. Шабтай, будучи 45-летним, сразу заметил 20-летнюю помощницу, и после бурного романа они поженились. В браке у них родилась дочь Даниэлла. Однако в начале 2000 годов, на фоне перемен в стране, Калманович решил переехать в Израиль с дочерью, а Анастасия осталась в России, выбрав свой путь.Откупилась от дочериПосле переезда Шабтая Калмановича в Израиль, по распространенным слухам, он выплатил своей бывшей жене Анастасии значительную компенсацию, чтобы избежать судебных разбирательств по вопросу опеки над их дочерью Даниэллой.Несмотря на то, что Анастасия поддерживала регулярную связь с ребенком, непосредственным воспитанием занимался специально нанятый персонал, оплачиваемый Калмановичем. Благодаря этому Анастасия была освобождена от большинства материнских обязанностей, что позволяло ей сосредоточиться на собственной жизни и карьере.Хотя Шабтай сменил страну проживания, он часто приезжал в Россию по деловым вопросам. Однако в ноябре 2009 года его жизнь трагически оборвалась. Его автомобиль марки "Мерседес" был расстрелян на близком расстоянии. Убийство осталось нераскрытым, а личности заказчиков так и не были установлены. После похорон все имущество и капитал Калмановича перешли к его дочери Даниэлле, которая стала единственной наследницей. По слухам, Анастасия добровольно отказалась от прав на дочь в обмен на миллионы долларов из наследства Шабтая, что подтверждают анонимные источники в обсуждениях.Убийство Калмановича в 2009 году остается нераскрытым. Некоторые связывают его с конфликтами из-за коллекции фарфора, включая уникальные "шахматы Данько" за 220 тысяч долларов или алмазными аферами.Что касается Анастасии, ее финансовое положение всегда оставалось устойчивым и стабильным. Благодаря своему уму, силе характера и предусмотрительности она избежала многих проблем, с которыми столкнулись ее знакомые — зависимости, скандалы и прочие сложности. Она сумела своевременно обеспечить себе надежное будущее.Анастасия успешно реализует себя в сфере продюсирования, участвует в кинематографических проектах и поддерживает тесные связи с влиятельными деятелями искусства.В 2010 году она вышла замуж за музыкального продюсера Федора Фомина, с которым у них родился сын Тихон. Сейчас семья живет в Юрмале, а в Россию Анастасия приезжает по делам и для поддержания профессиональных контактов.В свои 52 года Анастасия Калманович является ярким примером того, как правильно использовать предоставленные возможности и ресурсы. Ее жизненная история доказывает, что разумное управление личными благами и обстоятельствами способно обеспечить счастливую и успешную жизнь.Однако у многих остались вопросы к Анастасии. Куда пропали ее миллионы? Почему остров, купленный после раздела наследства, скрыт от публики? И главное — действительно ли она "жертва обстоятельств" или виртуозный манипулятор?

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россия, москва, израиль