https://ria.ru/20250706/japonija-2027452718.html

В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре

В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре - РИА Новости, 06.07.2025

В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре

Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T08:18:00+03:00

2025-07-06T08:18:00+03:00

2025-07-06T08:18:00+03:00

в мире

хамамацу

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались, сообщает телеканал NHK. Согласно материалам следствия, около часа ночи воскресенья по местному времени (19.00 мск субботы - ред.), мужчина вошел в так называемый "бар с девушками" вместе с одной из его сотрудниц, после чего сразу нанес удары ножом в спину женщине-менеджеру бара, а затем и девушке, с которой он пришел. Отмечается, что в каждой руке мужчина держал ножи кукри с изогнутыми лезвиями длиной около 20 сантиметров. Обе женщины были доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть. В связи с нападением полиция арестовала 41-летнего безработного Итиро Ямаситу, который был постоянным посетителем бара. Он признал свою вину, но о мотиве содеянного пока не сообщается.

https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html

хамамацу

сидзуока (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамамацу, сидзуока (префектура)