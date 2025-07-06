https://ria.ru/20250706/japonija-2027452718.html
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре - РИА Новости, 06.07.2025
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре
Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T08:18:00+03:00
2025-07-06T08:18:00+03:00
2025-07-06T08:18:00+03:00
в мире
хамамацу
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались, сообщает телеканал NHK. Согласно материалам следствия, около часа ночи воскресенья по местному времени (19.00 мск субботы - ред.), мужчина вошел в так называемый "бар с девушками" вместе с одной из его сотрудниц, после чего сразу нанес удары ножом в спину женщине-менеджеру бара, а затем и девушке, с которой он пришел. Отмечается, что в каждой руке мужчина держал ножи кукри с изогнутыми лезвиями длиной около 20 сантиметров. Обе женщины были доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть. В связи с нападением полиция арестовала 41-летнего безработного Итиро Ямаситу, который был постоянным посетителем бара. Он признал свою вину, но о мотиве содеянного пока не сообщается.
https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html
хамамацу
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамамацу, сидзуока (префектура)
В мире, Хамамацу, Сидзуока (префектура)
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре
NHK: в Японии мужчина напал с ножами на двух сотрудниц женского бара и убил их
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости.
Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались, сообщает телеканал NHK
.
Согласно материалам следствия, около часа ночи воскресенья по местному времени (19.00 мск субботы - ред.), мужчина вошел в так называемый "бар с девушками" вместе с одной из его сотрудниц, после чего сразу нанес удары ножом в спину женщине-менеджеру бара, а затем и девушке, с которой он пришел. Отмечается, что в каждой руке мужчина держал ножи кукри с изогнутыми лезвиями длиной около 20 сантиметров.
Обе женщины были доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть.
В связи с нападением полиция арестовала 41-летнего безработного Итиро Ямаситу, который был постоянным посетителем бара. Он признал свою вину, но о мотиве содеянного пока не сообщается.