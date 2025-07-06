https://ria.ru/20250706/izrail-2027554639.html

В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ

В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2025

В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ

Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа начались в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T23:49:00+03:00

2025-07-06T23:49:00+03:00

2025-07-06T23:58:00+03:00

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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа начались в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем начались в Дохе", - заявили источники телеканала.В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС.Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

https://ria.ru/20250706/izrail-2027437691.html

https://ria.ru/20250705/gaza-2027387586.html

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