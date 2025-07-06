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В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2025
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23:49 06.07.2025 (обновлено: 23:58 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/izrail-2027554639.html
В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ
В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2025
В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ
Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа начались в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T23:49:00+03:00
2025-07-06T23:58:00+03:00
в мире
израиль
катар
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хамас
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа начались в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем начались в Дохе", - заявили источники телеканала.В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС.Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
https://ria.ru/20250706/izrail-2027437691.html
https://ria.ru/20250705/gaza-2027387586.html
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в мире, израиль, катар, доха, хамас
В мире, Израиль, Катар, Доха, ХАМАС
В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщили СМИ

Al Arabiya: в Дохе начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
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КАИР, 6 июл - РИА Новости. Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа начались в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем начались в Дохе", - заявили источники телеканала.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Израиль назвал изменения в сделке, предложенные ХАМАС, неприемлемыми
Вчера, 01:46
В субботу портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с ХАМАС.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты 29 июня заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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В сектор Газа в будущем могут ввести совместные арабские силы, пишут СМИ
5 июля, 16:27
 
В миреИзраильКатарДохаХАМАС
 
 
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