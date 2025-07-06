https://ria.ru/20250706/izrail-2027437691.html

Израиль назвал изменения в сделке, предложенные ХАМАС, неприемлемыми

Израиль назвал изменения в сделке, предложенные ХАМАС, неприемлемыми - РИА Новости, 06.07.2025

Израиль назвал изменения в сделке, предложенные ХАМАС, неприемлемыми

Власти Израиля назвали неприемлемыми изменения, предложенные палестинским движением ХАМАС для сделки о перемирии в секторе Газа, переговорная группа Израиля... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:46:00+03:00

2025-07-06T01:46:00+03:00

2025-07-06T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Израиля назвали неприемлемыми изменения, предложенные палестинским движением ХАМАС для сделки о перемирии в секторе Газа, переговорная группа Израиля вылетят в Катар в воскресенье, сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. Ранее портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник сообщал, что власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с палестинским движением ХАМАС. "Внесённые ХАМАС правки к катарскому предложению были переданы нам вчера вечером и неприемлемы для Израиля. После проведения оценки обстановки премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению наших заложников - на основе катарской инициативы, которую Израиль уже принял", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Советник также подтвердил, что представители Израиля вылетят для переговоров с палестинским движением в Катар в воскресенье. "Переговорная группа (Израиля - ред.) вылетит завтра (в воскресенье - ред.) на встречи в Катар", - добавляется в публикации Гендельмана. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

https://ria.ru/20250705/izrail-2027414840.html

https://ria.ru/20250705/konflikt-1915630213.html

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каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте