Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта
Аракчи: более 6000 человек погибли или были ранены в ирано-израильском конфликте
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир заявил, что число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана составило 935, официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур - что 4870 человек пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших.
"Агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии. В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб", - приводит слова иранского министра его официальный Telegram-канал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".