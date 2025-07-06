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Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта - РИА Новости, 06.07.2025
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22:00 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/iran-2027546336.html
Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта
Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта - РИА Новости, 06.07.2025
Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта
Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T22:00:00+03:00
2025-07-06T22:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
али хаменеи
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир заявил, что число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана составило 935, официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур - что 4870 человек пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших. "Агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии. В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб", - приводит слова иранского министра его официальный Telegram-канал. Аракчи подчеркнул, что действия Израиля нанесли "смертельный удар" дипломатии, главенству закона и соблюдению режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, Израиль и поддерживающие его США должны быть привлечены к ответу за нарушение международного права. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/iran-2025984058.html
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в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, али хаменеи, дональд трамп, брикс, оон
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Дональд Трамп, БРИКС, ООН
Глава МИД Ирана заявил о гибели более 6000 человек в ходе конфликта

Аракчи: более 6000 человек погибли или были ранены в ирано-израильском конфликте

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Более 6000 человек погибли или были ранены в Иране в результате 12-дневной открытой фазы ирано-израильского конфликта, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС, который проходит 6-7 июля в Рио-де-Жанейро, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе над Израилем по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ. Официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир заявил, что число жертв в результате израильских ударов по территории Ирана составило 935, официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур - что 4870 человек пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших.
Похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в конфликте с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей
28 июня, 08:59
"Агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии. В ходе этих незаконных атак погибли или были ранены более 6000 невинных людей, а нашей инфраструктуре, жилым районам и ядерным объектам был нанесен значительный ущерб", - приводит слова иранского министра его официальный Telegram-канал.
Аракчи подчеркнул, что действия Израиля нанесли "смертельный удар" дипломатии, главенству закона и соблюдению режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, Израиль и поддерживающие его США должны быть привлечены к ответу за нарушение международного права.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Протесты жителей Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак
13 июня, 14:06
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли от израильских атак, пишут СМИ
15 июня, 17:07
 
В миреИранИзраильСШААббас АракчиАли ХаменеиДональд ТрампБРИКСООН
 
 
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