Гарбузов: 5D-шоу покажут на стенде Москвы в рамках выставки "Иннопром"
Гарбузов: на стенде правительства Москвы в рамках "Иннопрома" покажут 5D-шоу
© Фото : пресс-служба ДИППСтенд правительства Москвы на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
© Фото : пресс-служба ДИПП
Стенд правительства Москвы на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посетители стенда правительства Москвы на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге смогут погрузиться в виртуальную реальность и увидеть высокотехнологичные производственные площадки столицы, рассказал в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
На стенде правительства Москвы в этом году посетители выставки смогут не только познакомиться с передовыми разработками промышленной отрасли столицы, но и совершить виртуальное путешествие по высокотехнологичным индустриальным площадкам Москвы.
"5D-шоу создает эффект полного погружения. Таким образом, участники выставки виртуально побывают на предприятиях электромобилестроения, фотоники, фармацевтической промышленности, а также посетят уникальный образовательный хаб, где готовят будущих специалистов московской промышленности. Каждый желающий сможет увидеть, как город выстраивает устойчивую индустриальную экосистему, направленную на укрепление технологического суверенитета страны в критически важных сферах", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что в программу 5D-шоу включены: фармацевтический кластер, который располагается на площадке "Алабушево"; крупнейший в стране кластер фотоники и микроэлектроники; центр развития беспилотной авиации и машиностроения; кластер вертикального транспорта и лифтостроения, а также кластер производств аккумуляторных батарей, которые применяются в электрическом транспорте.
Ранее Гарбузов сообщал, что углеродные композитные материалы, которые выпускает компания в особой экономической зоне "Технополис Москва", начали использовать при производстве музыкальных инструментов.
Международная промышленная выставка "Иннопром" в 2025 году пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля.