https://ria.ru/20250706/innoprom-2027489924.html

Гарбузов: 5D-шоу покажут на стенде Москвы в рамках выставки "Иннопром"

Гарбузов: 5D-шоу покажут на стенде Москвы в рамках выставки "Иннопром" - РИА Новости, 06.07.2025

Гарбузов: 5D-шоу покажут на стенде Москвы в рамках выставки "Иннопром"

Посетители стенда правительства Москвы на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге смогут погрузиться в виртуальную реальность и увидеть... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:00:00+03:00

2025-07-06T15:00:00+03:00

2025-07-06T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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анатолий гарбузов

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посетители стенда правительства Москвы на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге смогут погрузиться в виртуальную реальность и увидеть высокотехнологичные производственные площадки столицы, рассказал в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.На стенде правительства Москвы в этом году посетители выставки смогут не только познакомиться с передовыми разработками промышленной отрасли столицы, но и совершить виртуальное путешествие по высокотехнологичным индустриальным площадкам Москвы."5D-шоу создает эффект полного погружения. Таким образом, участники выставки виртуально побывают на предприятиях электромобилестроения, фотоники, фармацевтической промышленности, а также посетят уникальный образовательный хаб, где готовят будущих специалистов московской промышленности. Каждый желающий сможет увидеть, как город выстраивает устойчивую индустриальную экосистему, направленную на укрепление технологического суверенитета страны в критически важных сферах", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что в программу 5D-шоу включены: фармацевтический кластер, который располагается на площадке "Алабушево"; крупнейший в стране кластер фотоники и микроэлектроники; центр развития беспилотной авиации и машиностроения; кластер вертикального транспорта и лифтостроения, а также кластер производств аккумуляторных батарей, которые применяются в электрическом транспорте.Ранее Гарбузов сообщал, что углеродные композитные материалы, которые выпускает компания в особой экономической зоне "Технополис Москва", начали использовать при производстве музыкальных инструментов.Международная промышленная выставка "Иннопром" в 2025 году пройдет в Екатеринбурге 7-10 июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

твой бизнес – новости, москва, анатолий гарбузов, екатеринбург, иннопром