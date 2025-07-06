https://ria.ru/20250706/harkov-2027439607.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2025

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:22:00+03:00

2025-07-06T02:22:00+03:00

2025-07-06T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в городе Харьков на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. Ранее мэр города Игорь Терехов заявлял о нескольких взрывах в городе. "Снова взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 21.10 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, харьков, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины